Нижегородская область за год поднялась на 8 позиций в рейтинге социально-экономического положения регионов России

В прошлом году наш регион занимал 15 место в этом рейтинге. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская область заняла 7 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг, проводившие исследование по заказу РИА «Новости».

Итоговый рейтинговый балл нашего региона составил 61,678, что позволило ему подняться на восемь позиций и попасть в топ-10 списка наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Для сравнения в 2021 году Нижегородская область получила только 59,534 балла, а годом ранее и того меньше - 55,400 балла. Это говорит о том, что качество жизни, социально-экономическое положение, ситуация на рынке труда и другие показатели в нашем регионе неумолимо растут, и этот прогресс заметнее, чем в ряде других регионов.

Что у соседей?

Касательно лидеров и аутсайдеров в рейтинге регионов Приволжья мало что изменилось — все также лидирует Татарстан. При этом в общенациональном рейтинге республика спустилась с третьей на четвертую строчку, уступив место Московской области. На последнем месте среди регионов ПФО вновь Марий Эл, однако по сравнению с 2021 годом в республике заметно выросли показатели - с 29,584 до 42,983 балла, что позволило ей подняться сразу на пять позиций вверх в общем рейтинге. Наибольший скачок по совокупности показателей за последний год наблюдается в Ульяновской области, которая поднялась с 54 на 26 место, а также в Пензенской области и Чувашии, где отмечено улучшение на 17 позиций (33 место к 50 в 2021 году и 40 место к 57 в 2021 году, соответственно).

Есть и ухудшения. Например, в Пермском крае балл упал с 58,941 до 54,104. Таким образом регион потерял семь позиций и оказался на 23 строчке рейтинга. Оренбургская область сместилась с 26 строчки на 38-ю, а Удмуртия — с 42 на 53-ю.

Столицы продолжают лидировать

По итогам уходящего года рейтинг социально-экономического положения вновь возглавила Москва с результатом 83,604 балла. По совокупности показателей в сравнении с прошлым годом столица начала сдавать свои позиции, однако все еще остается лидером. Подобная тенденция наблюдается и у Санкт-Петербурга, который занимает вторую строчку рейтинга. За последний год северная столица потеряла около пяти рейтинговых баллов. Вновь в первой пятерке Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Последнюю 85 строчку рейтинга теперь занимает республика Тыва, где рейтинговый балл также вырос, но не так как у прошлогоднего аутсайдера — Калмыкии, которая поднялась на 79 место. Нижние позиции в списке занимают преимущественно территории Северного Кавказа, а также Сибирь и Дальний Восток.

Как считали?

За основу для построения рейтинга взят итоговый рейтинговый балл, который был рассчитан по совокупности других рейтинговых баллов. Среднее арифметическое было высчитано с учетом таких показателей, как качество жизни, социально-экономическое положение каждого субъекта РФ, показатели рынка труда, а также рейтинг материального благополучия населения, рейтинг научно-технологического развития и рейтинг приверженности населения здоровому образу жизни.

Итоговый балл получен для 85 регионов России. Из-за отсутствия или недостаточного количества данных в ежегодный рейтинг не попали Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная республика и Херсонская область