Похолодание до -19 градусов придет в Нижегородскую область 11 марта

Погода уйдёт в сильный минус. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Похолодание до -19 градусов ожидается местами по Нижегородской области в субботу 11 марта. К счастью, эти морозы будут кратковременные: уже в воскресенье им на смену придёт оттепель. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

– Фишка в том, что буквально в эту ночь всё прояснится и воздух под утро выхолодится до низких значений. До -19 местами в области, а Нижнем Новгороде от -12 до -15 градусов, – подчёркивает синоптик. – А уже к воскресенью ожидаются оттепели от +4 до +7 градусов.

Такие резкие перепады температур и низкий фон атмосферного давления могут негативно сказать на состоянии нижегородцев.

Напомним, что настоящая весна придёт в наш регион только в конце марта. В первый месяц весны температурный фон в среднем останется в пределах нормы и составит от -2 до -4 градусов. Однако не стоит забывать, что днём может разогревать, а ночью вновь становится холоднее.

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