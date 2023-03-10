Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 12:01

Каток в нижегородском парке «Швейцария» приостановил работу из-за снегопада 10 марта

Его планируют открыть 18:00
Полина ШИБАЛКИНА
Каток в нижегородском парке «Швейцария» приостановил работу из-за снегопада 10 марта.

Каток в нижегородском парке «Швейцария» приостановил работу из-за снегопада 10 марта.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Каток в нижегородском парке «Швейцария» приостановил работу из-за сильного снегопада 10 марта. Об этом представители общественного пространства рассказали в социальных сетях.

- Приносим извинения, если вдруг кого-то наше решение огорчит. Но мы прежде всего за безопасность! Надеемся на понимание, благодарим за него. И ждем вас на катке, как только это будет возможно, - сообщили представители парка.

Как отметили сотрудники парка, ледовое поле покрывается 5-сантиметровым слоем снега всего за четверть часа, а сеанс длится 1 час 15 минут. При таких условиях нижегородцам будет трудно насладиться катанием. Стоит отметить, что каток планируют открыть 18:00. Кроме того, он будет работать еще в субботу и воскресенье.

Напомним, в ближайшие выходные в Нижнем Новгороде снова прогнозируются температурные качели, а снег будут сменять дожди и наоборот.