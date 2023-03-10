Потепление до +4 и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый месяц весны, которую так ждали многие нижегородцы, вместо долгожданного тепла и солнца принес небывалые снегопады. В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде снова прогнозируются температурные качели, а снег будут сменять дожди и наоборот.

В пятницу, 10 марта, утром будет идти снег, а столбики термометров покажут -2 градуса. Днем и вечером столбики термометров будут колебаться от -2 до -5 градусов. В течение всего дня продолжится снегопад. Ветер сменит два направления, его скорость достигнет 4,8 метра в секунду.

Суббота выдастся пасмурной. Синоптики обещают, что с утра пройдёт небольшой снег, а температура воздуха опустится до -12 градусов. К обеду потеплеет до -2 градусов, к ночи термометры могут показать 0 градусов. Влажность воздуха составит 71-83%, а атмосферное давление – 748-754 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 12 марта, в город придёт потепление и дожди. С утра температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. А днём и вечером ожидается потепление до +4 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов. Порывы преимущественно южного ветра не превысят 7 метров в секунду.

Напомним, что настоящая весна придёт в наш регион только в конце марта. В первый месяц весны температурный фон в среднем останется в пределах нормы и составит от -2 до -4 градусов. Однако не стоит забывать, что днём может разогревать, а ночью вновь становится холоднее.

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