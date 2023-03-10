Нижегородская область планирует провести выборы губернатора в дистанционном формате.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Нижегородская область планирует провести выборы губернатора в дистанционном формате в 2023 году. Так, регион уже отправил заявку на проведение дистанционного электронного голосования, сообщает телеграм-канал «Вовк».
Согласно информации, в этом году проводить дистанционное голосование планируют 25 регионов. Так, заявки на использование такого формата отправили Воронежская, Московская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Омская области и Хакасия. Также отмечается, что дистанционное голосование будет использоваться и на выборах мэра Москвы.
Напомним, Алексей Рыболовлев назначен главой администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода.