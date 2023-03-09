На новую должность мужчина заступил 9 марта. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Алексей Рыболовлев назначен главой администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Известно, что ранее Алексей Рыболовлев занимал пост первого заместителя главы администрации Сормовского района. На новую должность мужчина заступил 9 марта 2023 года.

– Он молодой и амбициозный руководитель с большим опытом в сфере благоустройства районов города, – подчеркнул мэр. – Алексей Александрович показал глубокое понимание проблем сложного Нижегородского района и наличие развитых профессиональных компетенций. Надеюсь, жители помогут ему в работе.

Напомним, чтов августе 2022 года стало известно, что Илья Лагутин покидает должность главы Нижегородского района Нижнего Новгорода.

После этого был объявлен конкурс на должность главы администрации Нижегородского района. Заявки подали 40 человек, однако для участия в очном этапе были отобраны 14 конкурсантов, которым удалось подтвердить свой опыт, профессиональные компетенции и желание работать на благо района

Затем отобранные участники представили свои проекты на суд конкурсной комиссии. По итогам данного этапа было принято решение о допуске 5 участников к процедуре ассессмента, после чего их ожидало собеседование с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

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