Технопарк профессионального образования будет создан в здании «Нижполиграфа». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Технопарк профессионального образования будет создан в историческом здании «Нижполиграфа» при поддержке федерального правительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, технопарк разместится в здании на площади более 45 тысяч квадратных метров. По словам главы региона, ресурсный центр будет оснащен современной техникой и позволит ежегодно повышать квалификацию до 10 тысяч преподавателей колледжей и техникумов со всей России.

- Кроме того, он станет базой для одновременного обучения 3000 студентов по нескольким десяткам востребованных специальностей, - добавил Глеб Никитин.

Согласно информации, уже в 2023 году стартует первый этап реализации проекта, следующие этапы буду проходить в 2024-м и 2025-м годах.

- Только вместе мы можем выполнить задачи, поставленные сейчас перед Россией, и Нижегородская область традиционно готова стать одним из лидеров в этой работе! – заключил глава региона.

Напомним, Глеб Никитин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года