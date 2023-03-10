Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе 10 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Три человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Кстовском районе ранним утром 10 марта. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Авария случилась на трассе М-7 между населенными пунктами Запрудное и Работки. Там столкнулись легковушка и заказной автобус. Пострадали два человека из машины и один из автобуса.

Пострадавших скорые забрали в нижегородскую областную больницу им. Семашко. По предварительной оценке медиков, два человека находятся в состоянии тяжелой степени, третий – в средней степени тяжести.

В последние дни в Нижегородской области постоянно идут сильные метели, и дорожная обстановка очень сложная. Только за последние дни в Кстовском районе случилось несколько серьезных ДТП, в которых пострадали и погибли люди. Так, 5 марта в страшной аварии погибли две маленькие девочки – они ехали в «Ладе», которую на скорости протаранил «УАЗ Патриот».