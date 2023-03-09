Процедуры отбора подрядчика для строительства IT-кампус завершились в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

В Нижнем Новгороде завершились процедуры отбора подрядчика для строительства IT-кампус. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, уже полностью завершили расчистку площадки. Кроме этого, вынесли сети за границы земельного участка. В ближайшее время завершится проектированию первой очереди.

- Проведены процедуры отбора подрядчика, подписан договор на 1 этап. Идём в графике. Параллельно работаем над образовательным наполнением кампуса, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, проект планировки территории для размещения IT-кампуса около метромоста представили в Нижнем Новгороде. Речь идет о территории в границах автодорожного подхода к метромосту, улиц Ярославской, Заломова, Обозной, Малой Ямской, 3-ей Ямской и Дальней. Согласно информации, развитие территории планируется осуществить в два этапа.