Проект планировки территории IT-кампуса у метромоста представили в Нижнем Новгороде. Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Проект планировки территории для размещения IT-кампуса около метромоста представили в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Речь идет о территории в границах автодорожного подхода к метромосту, улиц Ярославской, Заломова, Обозной, Малой Ямской, 3-ей Ямской и Дальней. Инициатором проекта выступает ООО «Развитие инновационных проектов», а исполнителем - Институт развития агломераций Нижегородской области.

Согласно информации, развитие территории планируется осуществить в два этапа. Изначально построят 18 гостиничных корпусов, две трансформаторные подстанции, котельную, а также проведут инженерные коммуникации. Кроме этого, обустроят автомобильный проезд от улицы Шевченко до улицы Большие Овраги и Похвалинского съезда. На этом же этапе восстановят ОКН «Жилой дом» по улице Большие Овраги,8.

На втором же этапе планируется построить учебный корпус IT-кампуса, а также вторую котельную. Стоит отметить, что с 27 февраля по 9 марта проходят общественные обсуждения данного проекта планировки.

Напомним, Нижний Новгород оказался среди первых восьми городов России, где создадут IT-кампус.