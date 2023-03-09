Более 30 единиц нового медоборудования поступило в Балахнинскую ЦРБ. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

36 единиц нового медицинского оборудования поступило в Балахнинскую ЦРБ в марте 2023 года. Обновление техники прошло в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщают в региональном Минздраве.

Так, в медучреждение поступило 28 функциональных кроватей и 4 новых аппарата для искусственной вентиляции легких. Кроме этого, в больнице начнут работать 4 новых УЗИ-аппарата.

Как отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, на закупку оборудования выделили 62,5 млн рублей из средств федерального бюджета. Новую технику будут использовать в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в первичном сосудистом отделении.

- Новое оборудование позволит увеличить количество комплексных исследований на сердце, печени, почках и других внутренних органах для взрослых и детей, - рассказал главврач Балахнинской ЦРБ Сергей Недров.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам лечиться в своем регионе.