Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам лечиться в своем регионе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородцам лечиться в своем регионе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Жители Нижегородской области могут выбирать медицинское учреждение и врача не только в пределах своего региона, но и в других областях. Экстренную медицинскую помощь окажут во всех организациях, однако плановая помощь в рамках обязательного медицинского страхования возможна, если организация включена в территориальный реестр.

Так, действует система направлений в другие регионы для высокотехнологичной помощи. По словам Мелик-Гусейнова, нижегородские учреждения оказывают весь спектр помощи, которого достаточно при 99% случаев.

- Пациенты, уезжающие в другие регионы по своему желанию, должны осознавать тот факт, что при появлении осложнений исправлять дефекты гораздо сложнее. В 100% случаях такое долечивание происходит уже в наших медорганизациях. Поэтому лучше лечиться у себя в регионе, - отметил министр.

Кроме этого, Давид Мелик-Гусейнов добавил, что Нижний Новгород является одним из ключевых медицинских центров России.

Напомним, пациенты нижегородских больниц смогут оценить качество организации больничного питания с 10 марта.