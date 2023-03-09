Некачественное оливковое масло из Турции обнаружили специалисты Нижегородской лаборатории. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Некачественное оливковое масло из Турции обнаружили сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории в рамках исследования пробы. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В рамках проверки оказалось, что в масле на 20% превышен предельный уровень «перекисного числа». Так, продукцию признали не соответствующей требованиям безопасности. Информацию о некачественном продукте уже внесли в систему «ВЕСТА» и довели до инициатора испытаний.

- Перекисное число отражает степень окисленности жира или масла, обусловленную накоплением перекисных соединений (перекисей и гидроперекисей) при окислении жира или масла в процессе хранения, особенно активно протекающим на свету, - отметили специалисты.

Напомним, некачественное сливочное масло выявили в Нижегородской лаборатории. Специалисты провели исследования сливочного масла, произведенного московским предприятием.