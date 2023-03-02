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НовостиОбщество2 марта 2023 15:48

Некачественное сливочное масло выявили специалисты Нижегородской лаборатории

Провели исследования сливочного масла, произведенного московским предприятием
Полина ШИБАЛКИНА
Некачественное сливочное масло выявили специалисты Нижегородской лаборатории.

Некачественное сливочное масло выявили специалисты Нижегородской лаборатории.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Некачественное сливочное масло выявили сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты провели исследования сливочного масла, произведенного московским предприятием. В рамках проверки оказалось, что состав молочной продукции не соответствует установленным нормативам. Так, в масле не обнаружен ряд важных кислот, а имеющиеся кислоты превышают норму.

- В частности, в масле не обнаружено деценовой, капроновой, масляной и миристолеиновой кислот. В то же время массовая доля линолиновой, олеиновой и пальмитиновой кислот оказалась несколько больше нормы, - отметили специалисты.

Кроме этого, соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты к миристиновой оказалось выше нормы в 160 раз.

Результаты исследований уже довели до заказчика для принятия необходимых мер.