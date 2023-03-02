Некачественное сливочное масло выявили специалисты Нижегородской лаборатории. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Некачественное сливочное масло выявили сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты провели исследования сливочного масла, произведенного московским предприятием. В рамках проверки оказалось, что состав молочной продукции не соответствует установленным нормативам. Так, в масле не обнаружен ряд важных кислот, а имеющиеся кислоты превышают норму.

- В частности, в масле не обнаружено деценовой, капроновой, масляной и миристолеиновой кислот. В то же время массовая доля линолиновой, олеиновой и пальмитиновой кислот оказалась несколько больше нормы, - отметили специалисты.

Кроме этого, соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты к миристиновой оказалось выше нормы в 160 раз.

Результаты исследований уже довели до заказчика для принятия необходимых мер.