Пациенты нижегородских больниц смогут дать оценку качеству питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты нижегородских больниц смогут дать оценку качеству организации больничного питания с 10 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Так, на первом этапе региональный Минздрав собрал информацию от лечебных организаций о соответствии больничного питания нормам и стандартам. Согласно информации, все медучреждения уже отчитались.

А вот на втором этапе оценивать качество питания будут уже сам пациенты. Нижегородцы смогут дать оценку вкусу, виду и качеству блюд. По словам Мелик-Гусейнова, опрос будет конфиденциальным в электронном формате. Участники опроса даже смогут в специальной форме прикрепить фотографию еды. Результаты оценок будут опубликованы.

- Но, чтобы никто не имел возможности накрутить голоса, необходимо будет оставить свои контактные данные. Выборочно обязательно проверим, отвечал ли сам пациент или он был не в курсе, - добавил министр.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов заступился за медиков нижегородской поликлиники №31. Врачей обвинили в хамстве и банкете на рабочем месте 7 марта.