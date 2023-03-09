Энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Нижегородской области в течение дня 9 марта – усиление юго-западного ветра порывами до 16 м/с – оперативные и ремонтные бригады филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

К оперативному реагированию готовы 224 бригады: 827 энергетиков и 383 единицы спецтехники. Специалисты оснащены высокопроходимой техникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

Напомним, что филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» работает в режиме повышенной готовности. В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.