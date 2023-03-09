Команда «Нижновэнерго» вошла в тройку лидеров среди организаций на международном фестивале подледного лова «Чкаловская рыбалка»

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» заняли почетное третье место среди организаций, а также признаны победителями в номинации «Самая многочисленная команда» в XIV Международном фестивале подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2023».

Соревнования подледного лова в Чкаловске являются одним из главных событий для любителей зимней рыбалки. В этом году фестиваль проходил в акватории Горьковского водохранилища.

В этот день поклонники зимнего лова рыбы выходят на лед «Чкаловской рыбалки» – международного фестиваля подледного лова, который проходит в Нижегородской области с 2010 года – чтобы попытать удачу! Энергетиков она не подвела – с уловом в 528 грамм они заняли почетное место в тройке лидеров среди организаций!

«Это прекрасный вид спорта для коллектива – он требует упорства, терпения и выдержки. Кроме того, свежий воздух, командный дух, общий азарт в деле – все это в дальнейшем благоприятно влияет на слаженную работу коллектива при решении рабочих вопросов», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Нижегородской области.