Участок трассы Р-158 в Нижегородкой области отремонтируют за 3,6 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» проведут за 3,6 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Росавтодора объявило аукцион по поиску подрядчика, который займётся ремонтом участка федеральной трассы. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 марта. И 29 марта уже подведут итоги по выбору подрядчика.

Согласно информации, необходимо провести капитальный ремонт на участке от 40 км до 52 км в Нижегородской области. Работы должны завершиться до 31 октября 2024 года. Средства на ремонт пойдут из федерального бюджета.

Напомним, автомобильный мост через реку Урга в Спасском районе Нижегородской области построят к осени 2024 года.