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НовостиОбщество9 марта 2023 6:54

Жители Дзержинска простились с тремя погибшими в СВО военнослужащими

Церемония прощания прошла 8 марта
Полина ШИБАЛКИНА
Жители Дзержинска простились с тремя погибшими в СВО военнослужащими.

Жители Дзержинска простились с тремя погибшими в СВО военнослужащими.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Дзержинска простились с тремя погибшими в СВО военнослужащими 8 марта 2023 года. Об этом написал блогер из Дзержинска Алексей Алексеев в социальных сетях.

Жители города химиков простились с младшим сержантом Артемом Чекушиным. Он погиб 21 ноября 2022 года в возрасте 33 лет. Также в Дзержинске прошли похороны Дмитрия Калинина. Он погиб 16 февраля 2023 года, мужчине было 30 лет.

Кроме этого, в Дзержинска состоялись похороны 32-летнего Евгения Шеховцова. Мужчина погиб 1 февраля 2023 года.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.