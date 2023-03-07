С погибшим в ходе СВО Артемом Чекушиным простятся в Дзержинске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Дзержинска простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Артемом Чекушиным. Об этом в сообществе ВКонтакте «НТТОС» рассказали представители ГБПОУ «Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса», выпускником которого в 2008 году был Артем.

Младший сержант Артем Чекушин во время выполнения воинского долга являлся командиром отделения.

– Выражаем соболезнования родным и близким, – пишут представители техникума.

Прощание с героем состоится 8 марта 2023 года с 11.00 до 13.00 по улице Октябрьской,15, города Дзержинска.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает глубокие соболезнования родным и близким Артема Чекушина.