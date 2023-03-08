Давид Мелик-Гусейнов заступился за нижегородских медиков поликлиники №31 Фото: Ксения Высотина

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заступился за медиков нижегородской поликлиники №31. Врачей обвинили в хамстве и банкете на рабочем месте 7 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Давид Мелик-Гусейнов.

– Хочется пожелать, чтоб вокруг вас было больше уважения и добра. Вы достойны ярких впечатлений и счастья. Чтоб если банкет, то такой, как у людей, а не на банкетках, (может поэтому двухминутная раздача конфет и цветов была оценена как банкет), – пишет министр.

По его словам, бутылка шампанского, попавшая в объектив пациента, не была открыта медиками. Более того, происходило все во время пересменки, когда одни врачи собираются домой, а другие приходят во вторую смену.

Напомним, только вчера Женский совет Нижегородской области выдвинул инициативу о пресечении нападок и хамства в адрес работников социальной сферы, а также несправедливых обвинений и видеосъемок, осуществляемых без разрешения.

– Я прекрасно знаю условия поликлиники №31. И как тяжело вам приходится вписываться со своей медициной на первом этаже старого жилого дома. Все пространства максимально отданы пациентам. Улыбнитесь. Все будет хорошо. Кстати, сегодня в праздник поликлиника тоже работает, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

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