Нижегородский женсовет просит пресекать хамство в адрес сотрудниц социальной сферы Фото: Олег УКЛАДОВ

Женский совет Нижегородской области выдвинул инициативу о пресечении хамства в адрес работников социальной сферы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Женщины, работающие в социальных сферах, попросили защитить их от нападок и хамства, от несправедливых обвинений и видеосъемок, осуществляемых без разрешения.

– Уровень эмоций зашкаливает, когда нет никаких полномочий и ресурсов отвечать на этот негатив. В лучшем случае приходится оправдываться, – рассказывает о трудностях, которые преодолевают женщины, Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отмечает, что врач, к примеру, не может разгласить персональную информацию пациента, а учитель – рассказать про конкретного ребенка.

– К сожалению, этим часто пользуются некоторые СМИ и различные «жаждущие лайков» лица. Я тоже считаю, что надо быть более уважительным друг к другу. Судить может только суд. А оскорблять не может никто, – добавил министр здравоохранения региона.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен