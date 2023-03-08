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НовостиОбщество8 марта 2023 10:21

Закрытый паркинг построят на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Застройщик уже выбран
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Закрытый паркинг построят на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Закрытый паркинг построят на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закрытый паркинг построят на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно из документа на сайте Министерства строительства Нижегородской области.

Согласно информации документа, застройщику, которым является физическое лицо, уже выдали разрешение на строительство объекта 21 февраля 2023 года.

Сроки выполнения проекта будущего закрытого паркинга пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, что строительство многоярусной парковки стартовало на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Проект парковки уже одобрили на заседании Архитектурного совета Нижегородской области. Объект появится напротив дома №116.

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