Многоярусная парковка появится на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

Строительные работы завершат к третьему кварталу 2026 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство многоярусной парковки стартовало на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает издание «Время Н».

Согласно информации, проект парковки уже одобрили на заседании Архитектурного совета Нижегородской области. Объект появится напротив дома №116. Заказчиком выступает ООО «Инвестсити».

Стоит отметить, что вместе с парковкой должны построить станцию техобслуживания и заведение общепита. Строительные работы завершат к третьему кварталу 2026 года.

Напомним, баскетбольный центр с двумя площадками планируют построить в Ленинский районе Нижнего Новгорода. Концепцию проекта представили на заседании Архитектурного совета 3 февраля 2023 года.