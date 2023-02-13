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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:26

Многоярусная парковка появится на улице Ванеева в Нижнем Новгороде

Строительные работы завершат к третьему кварталу 2026 года
Полина ШИБАЛКИНА
Строительные работы завершат к третьему кварталу 2026 года.

Строительные работы завершат к третьему кварталу 2026 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство многоярусной парковки стартовало на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает издание «Время Н».

Согласно информации, проект парковки уже одобрили на заседании Архитектурного совета Нижегородской области. Объект появится напротив дома №116. Заказчиком выступает ООО «Инвестсити».

Стоит отметить, что вместе с парковкой должны построить станцию техобслуживания и заведение общепита. Строительные работы завершат к третьему кварталу 2026 года.

Напомним, баскетбольный центр с двумя площадками планируют построить в Ленинский районе Нижнего Новгорода. Концепцию проекта представили на заседании Архитектурного совета 3 февраля 2023 года.