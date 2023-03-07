Ордена Мужества вручили семьям погибших Николая Агафонова и Олега Ежелева Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Герои Николай Агафонов и Олег Ежелев погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины. Их семьям вручили государственные награды Российской Федерации «Орден Мужества». Об этом сообщает пресс-служба мэрия Нижнего Новгорода со ссылкой на администрацию Автозаводского района.

Ордена родителям бойцов Надежде Андрияновой и Геннадию Ежелеву вручил глава районной администрации Александр Нагин.

Представители Совета ветеранов Автозаводского района и военный комиссар района Николай Семчук присутствовали на церемонии.

Ранее мы сообщали, что награду «Орден Мужества» вручили детям нижегородца Артема Черезова, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины.

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