Орден Мужества вручили детям погибшего в ходе СВО нижегородца Артема Черезова. Фото: администрация Московского района.

Награду «Орден Мужества» вручили детям нижегородца Артема Черезова, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщают представители администрации Московского района Нижнего Новгорода.

Глава района Владимир Кропотин и военный комиссар Сормовского и Московского районов Александр Лобанов вручили государственную награду детям погибшего - дочери Арине и сыну Александру.

- Ваш отец - настоящий защитник Отечества, остался верен воинскому долгу и своей стране. Разделяем вашу скорбь, примите слова благодарности и искренние соболезнования, - сказал Владимир Кропотин.

Глава района предложил помощь семье погибшего, а также содействие в решении социальных вопросов. Кроме этого, он готов помочь увековечить память о военнослужащем.