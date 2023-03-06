Берегоукрепительные работы начались в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

Фото: ФБУ «РосСтройКонтроль».

Берегоукрепительные работы начались на берегу Оки в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Сейчас техника работает между Канавинским и Мызинским мостом, пишет NewsRoom24 со ссылкой на ФБУ «РосСтройКонтроль».

В частности, сейчас ведется восстановление берегоукрепительных сооружений на участке протяженностью 3 километра. Сначала будет приведет в порядок участок от Молитовского моста до метромоста, затем – от метромоста до Канавинского.

Как сообщалось ранее, набережную в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде будет осваивать крупный федеральный застройщик GloraX. Концепция развития предполагает создание на улице Черниговской «мини-города», однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры.