Более тысячи детский лагерей откроются в Нижегородской области летом 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

1111 детских лагерей различного формата начнут работу в Нижегородской области летом 2023 года. Дети смогут посетить как палаточные лагеря, так и высокотехнологичные центры развития. Об этом пишет в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По словам замглавы региона, в этому году к безопасности лагерей приковано еще больше внимания. Так, с марта по апрель администрации учреждений должны привести все условия к предъявляемым требованиям.

Кроме этого, министр отметил необходимость усиления программы оздоровления и развлечения детей. Например, инструктажи по технике безопасности можно проводить в формате мастер-классов.

- Обязательно добавим «вкусный» образовательный контент: будем учиться разговаривать и спасать, заниматься спортом и творчеством, руководить и помогать, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 85 пришкольных лагерей начнут работать в весенние каникулы в Нижнем Новгороде.