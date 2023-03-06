85 пришкольных лагерей начнут работать в весенние каникулы в Нижнем Новгороде. Фото: Артем КИЛЬКИН

По Нижнему Новгороду в весенние каникулы будут работать 85 пришкольных лагерей, где смогут отдохнуть 3,5 тысячи детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

В настоящее время учебные заведения получают санитарно-эпидемиологические заключения. Согласно информации, в лагерях будет двухразовое горячее питание за счет средств городского бюджета.

Кроме этого, летом для ребят будут работать 190 пришкольных лагерей. Они смогут принять 16 тысяч детей. Также за городом начнут работу две турбазы и восемь детских оздоровительных лагерей, а также военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником». В нем смогут отдохнуть более 5000 тысяч детей.

- Уважаемые родители! Планируйте отдых своих детей заранее, чтобы каникулы были для них не только веселыми, но полезными и безопасными, - добавил Юрий Шалабаев.