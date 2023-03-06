Нижегородцы отправили внедорожник участникам СВО. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Жители Нижегородской области отправили автомобиль УАЗ военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом губернатор региона Глеб Никитин написал в телеграм-канале.

Согласно информации, подразделение «Оплот» Росгвардии, где среди нижегородцев служит известный писатель Захар Прилепин, обратилось с просьбой о приобретении машины. По словам военнослужащих, это необходимо для выполнения боевых задач.

Так, штаб на базе Дома народного единства организовал закупку и поставку автомобиля.

- Для нашей самой разнообразной работы эта вещь крайне необходима. И все бойцы, конечно, восприняли это как праздник и радость, как замечательный «привет» с Родины, - отметил Захар Прилепин.

Напомним, свыше 2,5 тысячи теплых вещей связали нижегородцы участникам СВО. Военнослужащим отправили носки, шапки, шарфы и мед.