Свыше 2,5 тысячи теплых вещей связали нижегородцы участникам СВО. Фото: НРО партии «Единая Россия»

Более 2,5 тысячи теплых вещей связали жители Нижегородской области военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

В Доме народного единства подвели итоги акций «Согреваем людей» и «Тепло для героя». В рамках мероприятия нижегородским мастерицам вручили благодарности за подготовку подарков ручной работы для военнослужащих. Примечательно, что самая старшая участница акции 92-летняя Римма Гладкова изготовила 10 пар носков.

- Я даже не задумалась, сколько мне лет: когда пригласили вязать носки, сразу приступила к работе. Вязала и думала, что помогаю ребятам. Я не ожидала, что мой вклад отметят, не готовилась, но мне очень приятно, - поделилась Римма Гладкова.

Так, нижегородцы отправили в зону СВО носки, шапки и шарфы, а нижегородские пасечники отправили еще и мед. Кроме того, ко Дню защитника Отечества нижегородские школьники подготовили военнослужащим поздравительные письма и открытки.

- Мы передаем не только одежду, но, самое главное, отправляем очень много теплых писем. Каждый написал свои добрые пожелания, кто-то вложил сладости для наших бойцов, чтобы они почувствовали, что мы рядом, - добавил зампредседателя гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

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