Музыкальный клуб ответил на недовольство нижегородцев организацией концерта певицы МакSим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музыкальный клуб Milo Concert Hall ответил на недовольство нижегородцев организацией концерта певицы МакSим. Об этом представители клуба написали в социальных сетях.

Напомним, изначально концерт популярной певицы МакSим должен был пройти в Нижнем Новгороде 28 октября 2022 года. Но его отменили из-за ухудшения здоровья самой исполнительницы. И тогда выступление перенесли на 3 марта 2023 года.

Своим впечатлением от концерта нижегородцы поделились в социальных сетях. Конечно, кто-то остался доволен выступлением, но были и недовольства среди зрителей. Нижегородцы пожаловались на то, что билетов на танцпол продали больше, чем вмещает сам зал. По мнение нижегородцев, это спровоцировало давку. Кроме того, в зале была ужасная слышимость. И насладиться исполнением певицы смогли не все.

На недовольство нижегородцев ответили представители концертного зала, отметив, что они ничего не могла сделать.

- К сожалению, мы не могли на это повлиять. Артист приезжал со своей технической командой, - сообщили в Milo Concert Hall.