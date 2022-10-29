Певица МакSим отменила свой концерт в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья

О переносе мероприятия сообщат дополнительно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Концерт MaкSим (12+), который должен был состояться в Нижнем Новгороде 28 октября, был отменён из-за ухудшения здоровья певицы. Об этом сообщается в её социальных сетях.

Ожидается, что нижегородцы смогут попасть на концерт любимой артистки, но уже в другую дату. О переносе мероприятия сообщат дополнительно.

- Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства, - написала MaкSим.

Фанаты на певицу за перенос концерта не обиделись, пожелав ей скорейшего выздоровления.

- Дай бог тебе здоровья, - написала подписчица артистки Оксана Лапышева.

Напомним, ранее мы писали, что на телеканале ТНТ продолжается показ отборочных этапов во второй сезон проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ». Одним из участников девятого выпуска шоу стал нижегородец Иван Ветров. Молодой человек танцует в направлении «вог» и очень любит своё ремесло. В интервью он рассказал о своем творческом пути, а также о том, как стал участником второго сезона шоу.

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