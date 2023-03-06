Филиал «Нижновэнерго» принял участие в акции «Дарите книги с любовью», которая проходила в Детской областной библиотеке в преддверии Международного дня книгодарения.

«Нижновэнерго» ежегодно участвует в этом мероприятии. На собранные средства работников филиала были приобретены книги для шести ребят из многодетной семьи Панковых. Дети получили в подарок мифы Древней Греции, сказки Самуила Маршака, книгу о программировании, создании мультфильмов и анимации (Мажед Маржи самоучитель по программированию SCRATCH для детей старше 8 лет) и энциклопедию про космос.

«Это подарок со смыслом. Книги несут в себе знания, открывают новые миры, развивают фантазию и мышление. Для детского развития это очень важные инструменты. Благодарю коллег за неравнодушие и участие в акции», – сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.