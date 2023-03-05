Появились подробности о пострадавших в ДТП в Кстовском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Появились подробности о пострадавших в ДТП в Кстовском районе. На данный момент общее количество пострадавших составило 10 человек. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, страшное ДТП произошло в районе деревни Ржавка Кстовского района 5 марта. Там столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус №225. К сожалению, в результате аварии погиб водитель машины «Нива». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Трое пострадавших, в том числе 17-летний подросток, обратились в приёмное отделение Кстовской ЦРБ самостоятельно. Пострадавшему с лёгкой травмой оказали помощь на месте ДТП. Остальных доставили в лечебные организации области. 25-летняя женщина госпитализирована в отделение НОКБ имени Семашко с сочтенной травмой. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

- 8 пострадавших, в том числе 1 ребёнок (ж. 20л., 40л., 24г., 50л. и 17л., м. 27л., 23г. и 22г.), после обследования и оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.