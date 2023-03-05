Сосулька упала на мужчину с башни Нижегородского кремля. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сосулька упала на мужчину с башни Нижегородского кремля. Об этом инциденте сам нижегородец сообщил в телеграм-канале «Нижний №1».

Все случилось рядом с автобусной остановкой «Площадь Минина и Пожарского». По слова мужчины, он проходил около Дмитриевской башни, как сосулька сорвалась с козырька и угодила ему в плечо.

— Вот она лежит, задела меня по плечу. Будьте осторожны, - предупреждает нижегородец.

Напомним, снегоход столкнулся с иномаркой на асфальтированной дороге в Нижегородской области утром 4 марта.