Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 14:50

Сосулька упала на мужчину с башни Нижегородского кремля

К счастью, нижегородец не пострадал
Полина ШИБАЛКИНА
Сосулька упала на мужчину с башни Нижегородского кремля.

Сосулька упала на мужчину с башни Нижегородского кремля.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сосулька упала на мужчину с башни Нижегородского кремля. Об этом инциденте сам нижегородец сообщил в телеграм-канале «Нижний №1».

Все случилось рядом с автобусной остановкой «Площадь Минина и Пожарского». По слова мужчины, он проходил около Дмитриевской башни, как сосулька сорвалась с козырька и угодила ему в плечо.

— Вот она лежит, задела меня по плечу. Будьте осторожны, - предупреждает нижегородец.

Напомним, снегоход столкнулся с иномаркой на асфальтированной дороге в Нижегородской области утром 4 марта.