Снегоход столкнулся с иномаркой на асфальтированной дороге в Нижегородской области утром 4 марта

Авария произошла в рабочем поселке Вача
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Ранним утром 4 марта в Нижегородской области столкнулись иномарка и снегоход. Авария произошла в рабочем поселке Вача на улице 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Водитель автомобиля Volkswagen ехал со стороны улицы Ленина по направлению к шоссе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Как вдруг справа от него на асфальтированную дорогу выезжает снегоход.
Судя по кадрам, предоставленным ведомством с места происшествия, водитель иномарки пытался завернуть влево, чтобы объехать снегоход. Но произошло столкновение. Из-за этого и автомобиль, и снегоход оказались на встречной полосе. К счастью, ранним субботним утром на этой дороге в поселке другие автомобили не стали участниками ДТП.
Автомобиль и снегоход оказались на встречной полосе
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
В результате столкновения пострадал водитель снегохода. Он был доставлен в центральную районную больницу соседнего города Павлово.
– У водителя снегохода выявлены признаки опьянения, – отметили представители ведомства.
От столкновения со снегоходом у иномарки сильно смят капот. Снегоходу же повезло меньше. Он наполовину оказался под бампером автомобиля.
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