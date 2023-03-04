Снегоход столкнулся с иномаркой на асфальтированной дороге в Нижегородской области утром 4 марта

Авария произошла в рабочем поселке Вача Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Ранним утром 4 марта в Нижегородской области столкнулись иномарка и снегоход. Авария произошла в рабочем поселке Вача на улице 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Водитель автомобиля Volkswagen ехал со стороны улицы Ленина по направлению к шоссе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Как вдруг справа от него на асфальтированную дорогу выезжает снегоход.

Судя по кадрам, предоставленным ведомством с места происшествия, водитель иномарки пытался завернуть влево, чтобы объехать снегоход. Но произошло столкновение. Из-за этого и автомобиль, и снегоход оказались на встречной полосе. К счастью, ранним субботним утром на этой дороге в поселке другие автомобили не стали участниками ДТП.

Автомобиль и снегоход оказались на встречной полосе Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате столкновения пострадал водитель снегохода. Он был доставлен в центральную районную больницу соседнего города Павлово.

– У водителя снегохода выявлены признаки опьянения, – отметили представители ведомства.

От столкновения со снегоходом у иномарки сильно смят капот. Снегоходу же повезло меньше. Он наполовину оказался под бампером автомобиля.

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