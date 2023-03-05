Сыр «По-адыгейски» будут продавать в Нижнем Новгороде с 6 марта. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Сыр «По-адыгейски» можно будет приобрести на молочных раздатках в Нижнем Новгороде с 6 марта 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

- Новость о выпуске Молочной кухней собственных сыров вызвала большой интерес, в комментариях многие писали, что ждут начала продаж, - отметил глава города.

Также мэр добавил, что 6 марта открывается 49-ый в Нижнем Новгороде молочный раздаток. Он будет располагаться в Московском районе на улице Чаадаева, 22. Там будут выдавать бесплатное питание по рецепту, а также продавать продукции всем желающим.

Напомним, молочная кухня Нижегородского района увеличила выпуск порций до 260 000 в месяц.