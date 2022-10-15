Молочная кухня Нижегородского района увеличила выпуск порций до 260 000 в месяц ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Ремонт производства завершился на молочной кухне Нижегородского района в октябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

На молочной кухне была сделана перепланировка помещений. Это позволило увеличить производственные мощности в 1,7 раз.

На молочной кухне была сделана перепланировка помещений ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Кроме ремонта цехов, дополнительно установили котел, фасовочные аппараты, новое холодильное оборудование. Модернизировали технические процессы. Также наладили освещение в цехах, обновили комнату персонала и технические помещения.

Все вышесказанные меры позволили увеличить выпуск продукции со 150 000 до 260 000 порций.

Ранее сообщалось, что два производства молочной кухни, расположенные в Автозаводском и Нижегородском районах, отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году.