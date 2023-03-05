Оперу «Кармен» отменили в Нижнем Новгороде 5 марта из-за болезни солисток. Фото: Яндекс. Карты.

Показ оперы «Кармен», который был запланирован на 5 марта, отменили в Нижнем Новгороде из-за болезни солисток. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний 800».

- Сегодняшний показ оперы «Кармен» отменён из-за болезни обеих солисток, исполняющих партии Кармен! Все билеты будут действительны на показ этого спектакля в мае, - говорится в сообщении.

Так, в качестве извинений нижегородцам предложили посетить гала-концерт солистов оперы и оркестра La Voce Strumentale. Кроме того, купленные на оперу билеты можно будет сдать или посетить по ним другой спектакль Оперного театра.

Напомним, Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина готовит постановку оперы Жоржа Бизе «Кармен». Впервые произведение будет показано в Нижнем Новгороде на французском языке с русскими субтитрами. Премьерные показы пройдут 1, 2, 4 и 5 марта.