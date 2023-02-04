Нижегородский театр имени А.С. Пушкина готовит премьеру оперы «Кармен» Фото: Яндекс.Карты

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина готовит постановку оперы Жоржа Бизе «Кармен». Впервые произведение будет показано в Нижнем Новгороде на французском языке с русскими субтитрами. Премьерные показы пройдут 1, 2, 4 и 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

– Для меня «Кармен» – это про бескомпромиссность. Кармен – персонаж, меняющий реальность. Она может заставлять других действовать и вести себя иначе. Я пытаюсь найти такой подход, чтобы сложилось впечатление, что спектакль создается здесь и сейчас, и только потому, что Кармен так хочет, – рассказала режиссер спектакля Елизавета.

Стоит отметить, что декорации, которые появятся на сцене, поразят зрителей своим масштабом. Сложные и трехуровневые, они будут менять пространство сцены.

Увлекательной станет и смена костюмов. Они будут создаваться на глазах у аудитории. Кроме того, во время всех перемен на сцене занавес опускаться не будет. Так заметными для публики станут ранее незнакомые персонажи, такие как, например, монтировщики.