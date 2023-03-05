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НовостиОбщество5 марта 2023 12:25

Камерный вечер «О вкусах не спорят» состоится в Заповедных кварталах 8 марта

Для нижегородцев подготовили лекции о стиле и красоте XIX–XX веков
Полина ШИБАЛКИНА
Камерный вечер «О вкусах не спорят» состоится в Заповедных кварталах 8 марта.

Камерный вечер «О вкусах не спорят» состоится в Заповедных кварталах 8 марта.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В международный женский день 8 марта в Заповедных кварталах состоится камерный вечер «О вкусах не спорят». Для гостей мероприятия подготовили лекции о стиле и красоте XIX–XX веков, сообщили в АНО «АСИРИС».

В праздничный день нижегородцы смогут погрузиться в эпоху XIX-XX веков, увидеть стиль и образ жизни горожан разных сословий. Гости мероприятия узнают, что же носили и как «наводили красоту» дамы того времени. После познавательной лекции нижегородцы вместе с парфюмером Эльнарой Подберезской смогут ознакомиться с современными ароматами.

Мероприятие состоится в 18:00 в главном доме усадьбы Гусевых на улице Славянской.

Напомним, международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка» прошел в акватории Горьковского водохранилища 4 марта 2023 года.