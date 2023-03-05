Международный фестиваль подледного лова прошел в Чкаловске 4 марта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка» прошел в акватории Горьковского водохранилища 4 марта 2023 года. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что с 2021 года мероприятие носит международный статус. Число иностранных гостей фестиваля выросло в три раза. В этом году в мероприятии приняли участие более ста представителей 35 стран дальнего и ближнего зарубежья.

- Данный фестиваль объединяет жителей и гостей из различных регионов России и зарубежья. Многие приехали с семьями, в которых с детства прививается здоровый образ жизни и любовь к природе, – отметил замминистра лесного хозяйства и объектов животного мира Андрей Хрулев.

Так, для иностранных участников организовали насыщенную программу. Гости фестиваля смогли принять участие в мастер-классе по ловле рыбы, соревновании «Клевая FISHка», гастрономической выставке «Рыбный базар», а также тематической экскурсии по музейным учреждениям Чкаловска.

Напомним, новые правила рыболовства ввели в Нижегородской области с 1 марта. Изменения коснулись промышленного и любительского вылова.