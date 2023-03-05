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НовостиОбщество5 марта 2023 7:42

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку из-за недостроенной школы в Чкаловске

Строительные работы начались еще в 2008 году
Полина ШИБАЛКИНА
Александр Бастрыкин взял на контроль проверку из-за недостроенной школы в Чкаловске.

Александр Бастрыкин взял на контроль проверку из-за недостроенной школы в Чкаловске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, организованную из-за обращений о длительном строительстве школы в Чкаловске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, строительство нового здания школы в Чкаловске стартовало еще в 2008 году. Однако строительные работы были приостановлены на нулевом цикле. Кроме того, выделенные на строительство денежные средства были потрачены на другие цели.

- Построенная в 1932 году старая школа, где продолжается учебный процесс, находится в аварийном состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту СУ СК России по Нижегородской области организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Напомним, в Нижнем Новгороде планируют построить складской комплекс больше чем за 3 млрд рублей, благодаря которому появится более 1000 новых рабочих мест.