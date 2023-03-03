Складской комплекс хотят построить в Нижнем Новгороде больше чем за 3 млрд рублей
Фото: Владимир МАЗЕНКО
В Нижнем Новгороде планируют построить складской комплекс больше чем за 3 млрд рублей, благодаря которому появится более 1000 новых рабочих мест. Соглашение о реализации проекта было заключено между Корпорацией развития и компанией «Интраст НН». Об этом сообщается в телеграм-канале «Корпорация развития Нижегородской области».
Высокотехнологичный логистический центр планируют построить на улице Тепличной. Его площадь составит 51 080 квадратных метров.
– Комплекс будет включать в себя полный цикл складских услуг: прием товаров от поставщиков, хранение, сортировку, обработку и дальнейшую их отправку получателям, – отмечают представители Корпорации.
Также склад будет оснащен зоной для хранения фармацевтической продукции. В центре предусмотрят системы цифровизации и автоматизации.
Комплекс хотят запустить в работу в 2023-2024 годах.
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