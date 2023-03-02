ОКН «Жилой дом Скворцовой» отреставрируют на улице Короленко в Нижнем Новгороде

Здание было построено в 1891 году. Фото: управление госохраны ОКН по региону.

Объект культурного наследия «Жилой дом Скворцовой» планируют отреставрировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают представители управления госохраны ОКН по региону.

Планируется отреставрировать фасад, кровлю, оконные и дверные заполнения, чердачное перекрытие, лицевую кирпичную кладку стен подвала, а также сени с фундаментом и лестницей. Кроме этого, предполагается восстановить печи и устройство отсечной гидроизоляции фундамента.

Деревянное двухэтажное здание расположено на улице Короленко,18. Оно было построено в 1891 году для вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой. Кроме главного дома в усадебный комплекс входили утерянные к настоящему моменту хозяйственные постройки и сад. Примечательно, что сейчас «Жилой дом Скворцовой» является частью квартала церкви Трёх Святителей.

Напомним, Архитектурный совет согласовал мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка в Нижнем Новгороде.