Мастер-план КРТ в районе Плотничного переулка согласован в Нижнем Новгороде.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Архитектурный совет при региональном минграде согласовал мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Речь идет о территории в границах улиц Сергиевской, Добролюбова, Зеленский Съезд и Плотничного переулка в Нижегородском районе города. Проект разработал Институт развития агломераций Нижегородской области.
Так, в рамках проекта планируется завершить строительство пяти домов по бровке Почаинского оврага. Два дома уже построены, а на строительство третьего уже получено разрешение. Кроме этого, в границы КРТ могут включить старые двухэтажные дома по Плотничному переулку и территорию школы №113.
По словам начальника управления градостроительного проектирования Института развития агломераций Дениса Федулова, планируется увеличить территорию школы, так как она не соответствует нормативам. Также в планах сделать капитальный ремонт здания.
Архитектурный совет предложил вынести мастер-план комплексного развития территории на рассмотрение регионального штаба по вопросам градостроительной политики.