Мастер-план КРТ в районе Плотничного переулка согласован в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Архитектурный совет при региональном минграде согласовал мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Речь идет о территории в границах улиц Сергиевской, Добролюбова, Зеленский Съезд и Плотничного переулка в Нижегородском районе города. Проект разработал Институт развития агломераций Нижегородской области.

Так, в рамках проекта планируется завершить строительство пяти домов по бровке Почаинского оврага. Два дома уже построены, а на строительство третьего уже получено разрешение. Кроме этого, в границы КРТ могут включить старые двухэтажные дома по Плотничному переулку и территорию школы №113.

По словам начальника управления градостроительного проектирования Института развития агломераций Дениса Федулова, планируется увеличить территорию школы, так как она не соответствует нормативам. Также в планах сделать капитальный ремонт здания.

Архитектурный совет предложил вынести мастер-план комплексного развития территории на рассмотрение регионального штаба по вопросам градостроительной политики.