Олег Трофимов назначен и.о. ректора ННГУ им. Лобачевского. Фото: сайт АНО НОЦ

Исполняющим обязанности ректора ННГУ им. Н.И.Лобачевского назначен профессор Олег Трофимов. Соответствующий приказ подписан Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 1 марта.

- Исполняющий обязанности ректора в соответствии с приказом будет представлен в ближайшее время, - сообщили «КП-НН» в пресс-службе вуза.

Олег Трофимов является исполнительным директором нижегородского научно-образовательного центра, членом научно-технического совета ОАО НИАЭП ГК РОСАТОМ, членом рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ по ПФО.

Напомним, бывшего ректора ННГУ Елену Загайнову сняли с должности накануне. По данным «Коммерсанта», поводом для расторжения трудовых отношений стала просроченная форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, которую ей не продлевали.