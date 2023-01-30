Полёты из Нижнего Новгорода в Минск запускают со 2 марта

Нижегородский аэропорт. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Со 2 марта международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова запускает прямые рейсы в Минск. Их начинает авиакомпания Nordwind на самолетах Эмбраер 190 вместимостью до 110 человек. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Новые рейсы будут совершаться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода планируется в 00:30, прибытие в международный аэропорт Минска в 02:40. Обратный перелет: вылет из столицы Республики Беларусь – в 03:40, прибытие в Нижний Новгород – в 05:35.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

Напомним, что в 2022 году пассажиропоток Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалов снизился на 19% по сравнению с 2021 годом. В нижегородском аэропорту в прошлом году обслужили 1,2 миллиона пассажиров. Прибывали вылетали отсюда более 15,5 тысяч самолетов.

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