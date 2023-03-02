Владислав Шапша и Игорь Маковский обсудили вопросы функционирования электросетевого комплекса Калужской области

В ходе рабочей встречи, состоявшейся 1 марта 2023 в Калуге, генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проинформировал губернатора Калужской области Владислава Шапшу о прохождении калужским филиалом компании отопительного периода, а также о реализованных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса региона.

«От готовности оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными явлениями, зависит комфорт более миллиона жителей области, стабильная работа предприятий и социально значимых объектов. Возложенная на нас ответственность требует непрерывной работы, чтобы на высоком уровне обеспечивать надежность электроснабжения в регионах», – подчеркнул глава Обществ Игорь Маковский.

Владислав Шапша отметил, что компания поддерживает регион в развитии экономики, и поблагодарил Игоря Маковского за помощь в реализации важнейших социальных проектов. Так, для электроснабжения кампуса «Бауманки», который откроется уже в сентябре, энергетики построили цифровую подстанцию «Университет». Обновили сети, от которых запитан новый корпус Детской областной больницы.

«В этом году мы откроем в Калуге первый в России технопарк рабочих специальностей, где будут готовить специалистов для всей страны. Договорились, что энергетики "Россети Центр" поддержат регион в обеспечении этого важного проекта новыми мощностями», – заявил губернатор Владислав Шапша.